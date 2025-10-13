IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 281,50 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 281,50 USD. Bei 282,00 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 279,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 84.531 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 301,03 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 6,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 203,61 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,67 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,70 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von IBM.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,17 USD je Aktie aus.

