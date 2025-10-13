IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 276,10 USD.

Die IBM-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 276,10 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 274,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 279,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 230.471 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 301,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 8,28 Prozent niedriger. Bei 203,61 USD erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,98 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von IBM.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,17 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

