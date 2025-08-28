DAX23.929 -0,5%ESt505.360 -0,7%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.490 -0,3%Nas21.482 -1,0%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1700 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.438 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Notierung im Blick

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

29.08.25 16:10 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 243,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
207,75 EUR -1,95 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 243,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 243,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 245,23 USD. Zuletzt wechselten 57.024 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 21,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,32 USD am 30.08.2024. Mit Abgaben von 18,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen