IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 243,01 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 243,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 243,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 245,23 USD. Zuletzt wechselten 57.024 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 21,85 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,32 USD am 30.08.2024. Mit Abgaben von 18,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,69 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 16,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben