INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius

DOW JONES--Die bisher im MDAX notierten Aktien der Gea Group und von Scout24 werden neu in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Porsche AG und von Sartorius. Diese wiederum steigen in den MDAX ab. Neu in den MDAX kommen auch Fielmann, die bisher im SDAX notiert waren. Evotec steigen dafür aus dem MDAX in den SDAX ab. SGL Carbon fallen aus dem SDAX heraus. Sie werden ersetzt durch die Aktien von 1&1, die zusätzlich auch in den TecDAX aufgenommen werden. Formycon müssen den TecDAX verlassen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.

+ DAX

AUFNAHME

- Gea Group

- Scout24

HERAUSNAHME

- Porsche AG

- Sartorius

+ MDAX

AUFNAHME

- Fielmann

- Porsche AG

- Sartorius

HERAUSNAHME

- Evotec

- Gea Group

- Scout24

+ SDAX

AUFNAHME

-1&1

-Evotec

HERAUSNAHME

- Fielmann

- SGL Carbon

+ TECDAX

AUFNAHME

- 1&1

HERAUSNAHME

- Formycon

