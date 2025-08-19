INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die bisher im MDAX notierten Aktien der Gea Group und von Scout24 werden neu in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Porsche AG und von Sartorius. Diese wiederum steigen in den MDAX ab. Neu in den MDAX kommen auch Fielmann, die bisher im SDAX notiert waren. Evotec steigen dafür aus dem MDAX in den SDAX ab. SGL Carbon fallen aus dem SDAX heraus. Sie werden ersetzt durch die Aktien von 1&1, die zusätzlich auch in den TecDAX aufgenommen werden. Formycon müssen den TecDAX verlassen.
Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.
===
+ DAX
AUFNAHME
- Gea Group
- Scout24
HERAUSNAHME
- Porsche AG
+ MDAX
AUFNAHME
- Fielmann
- Porsche AG
- Sartorius
HERAUSNAHME
- Evotec
- Gea Group
- Scout24
+ SDAX
AUFNAHME
-1&1
-Evotec
HERAUSNAHME
- Fielmann
- SGL Carbon
+ TECDAX
AUFNAHME
- 1&1
HERAUSNAHME
- Formycon
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Sartorius AG St.
Analysen zu Sartorius AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.01.2012
|Sartorius buy
|Commerzbank Corp. & Markets
|01.12.2011
|Sartorius buy
|WestLB AG
|25.07.2011
|Sartorius buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|18.02.2008
|Sartorius kaufen
|Die Actien-Börse
|25.01.2007
|Sartorius akkumulieren
|AC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.01.2012
|Sartorius buy
|Commerzbank Corp. & Markets
|01.12.2011
|Sartorius buy
|WestLB AG
|25.07.2011
|Sartorius buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|18.02.2008
|Sartorius kaufen
|Die Actien-Börse
|25.01.2007
|Sartorius akkumulieren
|AC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen