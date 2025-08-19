DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin96.215 +0,7%Euro1,1662 +0,2%Öl67,50 -2,3%Gold3.559 +0,7%
INDEXÄNDERUNG/Gea und Scout24 ersetzen im DAX Porsche AG und Sartorius

03.09.25 22:42 Uhr
Aktien
1&1 AG
20,10 EUR -0,40 EUR -1,95%
EVOTEC SE
5,90 EUR 0,05 EUR 0,82%
Fielmann AG
54,10 EUR 0,20 EUR 0,37%
Formycon AG
23,40 EUR -0,45 EUR -1,89%
GEA
62,15 EUR 0,60 EUR 0,97%
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44,46 EUR 0,02 EUR 0,05%
Sartorius AG St.
161,00 EUR -4,60 EUR -2,78%
Scout24
107,90 EUR -2,90 EUR -2,62%
SGL Carbon SE
3,29 EUR -0,09 EUR -2,67%
Indizes
DAX 40
23.594,8 PKT 107,5 PKT 0,46%
DOW JONES--Die bisher im MDAX notierten Aktien der Gea Group und von Scout24 werden neu in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Sie ersetzen dort die Aktien der Porsche AG und von Sartorius. Diese wiederum steigen in den MDAX ab. Neu in den MDAX kommen auch Fielmann, die bisher im SDAX notiert waren. Evotec steigen dafür aus dem MDAX in den SDAX ab. SGL Carbon fallen aus dem SDAX heraus. Sie werden ersetzt durch die Aktien von 1&1, die zusätzlich auch in den TecDAX aufgenommen werden. Formycon müssen den TecDAX verlassen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. September in Kraft.

===

+ DAX

AUFNAHME

- Gea Group

- Scout24

HERAUSNAHME

- Porsche AG

- Sartorius

+ MDAX

AUFNAHME

- Fielmann

- Porsche AG

- Sartorius

HERAUSNAHME

- Evotec

- Gea Group

- Scout24

+ SDAX

AUFNAHME

-1&1

-Evotec

HERAUSNAHME

- Fielmann

- SGL Carbon

+ TECDAX

AUFNAHME

- 1&1

HERAUSNAHME

- Formycon

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)

mehr Analysen