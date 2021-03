STOXX: Infineon werden in EURO STOXX 50 aufgenommen

Dies teilte der Index-Betreiber STOXX mit. Damit steigen die Aktien des deutschen Halbleiterunternehmens Infineon in den wichtigsten Blue-Chip-Index der Eurozone auf. De Änderung finde im Zuge eines Fast-Entry statt, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ EURO-STOXX-50 - NEUAUFNAHME

- Infineon

+ EURO-STOXX-50 - HERAUSNAHME

- Nokia

===

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Aleksandra Gigowska/Shutterstock