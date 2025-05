Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Freitagmittag vor

So bewegt sich Infineon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 29,43 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 29,43 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Infineon-Aktie bei 29,73 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,17 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.061.068 Aktien.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 25,36 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 21,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,44 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Infineon am 08.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,54 EUR je Aktie belaufen.

