Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Montagvormittag zu
Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 33,07 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. In der Spitze legte die Infineon-Aktie bis auf 33,23 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 100.096 Stück.
Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 19,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,30 EUR je Infineon-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,44 EUR je Infineon-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|15.09.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Infineon Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
