Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,9 Prozent auf 34,49 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 33,98 EUR. Bei 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2.691.875 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 36,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 6,62 Prozent wieder erreichen. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,09 EUR.

Am 02.02.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 3.951,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.159,00 EUR umgesetzt.

Am 04.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

