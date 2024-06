Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 33,25 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 33,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282.686 Infineon-Aktien.

Bei 40,27 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,72 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 07.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,12 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester

Infineon-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Infineon-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight