Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,9 Prozent auf 27,86 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,07 EUR. Mit einem Wert von 27,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 995.668 Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 25,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 8,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,45 EUR.

Am 03.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.159,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.631,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Infineon wird am 09.05.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 04.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Infineon-Aktie.

