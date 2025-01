Insidertrade: Rheinmetall-Aktien zugekauft

DD-Meldung

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Rheinmetall-Aktie aus.

Bei Rheinmetall kam es am 16.01.2025 zu einem Insidertrade. Der Handel wurde am 17.01.2025 gemeldet. Aufsichtsrat Draeger, Dr.-Ing. Klaus stockte am 16.01.2025 sein Investment in Rheinmetall-Aktien auf. Draeger, Dr.-Ing. Klaus erstand 40 Aktien zu je 679,00 EUR. Das Papier von Rheinmetall legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 3,80 Prozent auf 682,20 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,70 Prozent auf 691,00 EUR. In der Summe wechselten via FSE 4.105 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Rheinmetall erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 29,78 Mrd. Euro. 43.417.444 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 13.01.2025 statt. Insgesamt 50 Rheinmetall-Anteile (638,26 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Georgi, Professor Dr. Andreas Arthur Aufsichtsrat.

