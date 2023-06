Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Donnerstagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Intel 29,73 EUR

Um 09:21 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 29,80 EUR. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,92 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,89 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 19.710 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 40,44 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,33 USD an.

Am 27.04.2023 hat Intel die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Intel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.715,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.353,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,413 USD je Intel-Aktie.

