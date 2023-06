Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Intel 29,75 EUR

Das Papier von Intel legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 31,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 78.857 Intel-Aktien.

Am 02.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,27 Prozent Plus fehlen der Intel-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (24,59 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 22,67 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,33 USD.

Intel ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,87 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36,17 Prozent zurück. Hier wurden 11.715,00 USD gegenüber 18.353,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,406 USD fest.

Redaktion finanzen.net

