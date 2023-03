Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel am Freitagvormittag mit Kursplus

Im Tradegate-Handel gewannen die Intel-Papiere um 09:19 Uhr 0,1 Prozent. Die Intel-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,55 EUR an. Bei 29,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.782 Intel-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,59 EUR erreichte der Titel am 01.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Intel-Aktie. Bei einem Wert von 23,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Mit einem Kursverlust von 26,31 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 26.01.2023. Intel hat ein EPS von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,09 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.042,00 USD – eine Minderung von 28,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.532,00 USD eingefahren.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,475 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

