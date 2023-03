Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel legt am Nachmittag zu

Die Intel-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,28 USD. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 32,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.809.811 Intel-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,26 USD) erklomm das Papier am 01.04.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,04 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,59 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 31,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 25,83 USD an.

Am 26.01.2023 äußerte sich Intel zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 14.042,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.532,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,475 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com