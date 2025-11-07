DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.953 -0,4%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
So bewegt sich IonQ

IonQ Aktie News: IonQ am Abend weit abgeschlagen

07.11.25 20:23 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Abend weit abgeschlagen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,0 Prozent auf 54,55 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
47,80 EUR -1,90 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 5,0 Prozent auf 54,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 51,06 USD. Bei 55,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1.993.882 Aktien.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 16,34 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 70,05 Prozent wieder erreichen.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.11.2025 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,58 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 39,87 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 12,40 Mio. USD umgesetzt.

Am 01.04.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -3,194 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

