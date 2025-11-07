DAX23.581 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.697 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
So entwickelt sich IonQ

IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Keller

07.11.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,7 Prozent auf 52,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IonQ
46,20 EUR -3,50 EUR -7,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 8,7 Prozent auf 52,44 USD abwärts. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,30 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 55,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 810.948 Stück.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 16,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 68,84 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 äußerte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,58 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,40 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,194 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

