IonQ Aktie News: IonQ am Abend tiefer

Die Aktie von IonQ gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 40,85 USD.

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 40,85 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 40,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,16 USD. Zuletzt wurden via New York 1.135.019 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 54,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,86 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,18 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2028 ein Verlust in Höhe von -1,932 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

