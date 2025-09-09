IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich IonQ

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 43,77 USD ab.

Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 43,77 USD. Die IonQ-Aktie sank bis auf 43,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 366.866 Stück.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,55 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 85,04 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 11,38 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2028 einen Verlust in Höhe von -1,932 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

