IonQ Aktie News: IonQ gibt am Nachmittag nach

10.11.25 16:08 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von IonQ gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 56,98 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,9 Prozent auf 56,98 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,57 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 58,50 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 894.021 Aktien.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2025 bei 17,88 USD. Mit Abgaben von 68,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,58 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,87 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 221,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 12,40 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte IonQ am 01.04.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -3,194 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

