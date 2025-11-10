IonQ Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus IonQ

IonQ im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 55,49 USD abwärts.

Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 6,4 Prozent auf 55,49 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 54,83 USD. Bei 58,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 2.187.213 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 52,53 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.03.2025 bei 17,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,58 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 221,53 Prozent auf 39,87 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,194 USD je IonQ-Aktie.

