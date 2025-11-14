DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.974 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.089 -2,0%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
IonQ Aktie News: IonQ am Abend in Grün

14.11.25 20:23 Uhr
IonQ Aktie News: IonQ am Abend in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 47,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,8 Prozent auf 47,11 USD. Bei 48,77 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.148.947 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 79,66 Prozent zulegen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 163,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus.

Am 05.11.2025 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 39,87 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 221,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 12,40 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,936 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

