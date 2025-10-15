IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 77,22 USD.

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 77,22 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 75,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 610.213 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 9,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 10,36 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 86,58 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

IonQ veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent auf 20,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,686 USD je IonQ-Aktie stehen.

