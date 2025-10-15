IonQ Aktie News: Anleger setzen IonQ am Abend unter Druck

Aktie im Fokus

Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,8 Prozent auf 72,29 USD abwärts.

Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 6,8 Prozent auf 72,29 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 70,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.012.935 IonQ-Aktien.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Bei 10,36 USD erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 85,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,18 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 20,69 Mio. USD gegenüber 11,38 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,686 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

