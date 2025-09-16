IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Mittwochabend vor

So bewegt sich IonQ

Die Aktie von IonQ zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 63,35 USD.

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 63,35 USD. Den Tageshöchststand markierte die IonQ-Aktie bei 65,34 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 63,22 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.116.328 IonQ-Aktien.

Am 17.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 65,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 3,05 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2024 bei 7,51 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 88,15 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,69 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,686 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie schwächer: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ und Co. im Blick nach Boost-Aussagen von Microsoft-CEO