IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Nachmittag kräftig

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von IonQ zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,7 Prozent auf 63,34 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 63,34 USD zu. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 64,02 USD. Bei 62,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 830.575 Stück.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 33,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 14,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 347,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,69 Mio. USD – ein Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 11,38 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IonQ am 05.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,770 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

