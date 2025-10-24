IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 61,55 USD.

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:08 Uhr 3,7 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 64,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,00 USD. Bisher wurden via New York 2.124.345 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 27,28 Prozent niedriger. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

IonQ ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,69 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 81,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 11,38 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 05.11.2025 gerechnet. IonQ dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

