IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 45,43 USD ab.

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 45,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,44 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 462.426 Stück.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 86,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 60,64 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

IonQ ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 39,87 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,40 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -4,157 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

