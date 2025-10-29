IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 59,28 USD.

Das Papier von IonQ konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,7 Prozent auf 59,28 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 60,05 USD aus. Bei 58,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 922.757 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 42,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 06.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 81,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,69 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,38 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IonQ am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von IonQ.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung