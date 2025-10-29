IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Abend kräftig

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Zuletzt wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 61,73 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,0 Prozent auf 61,73 USD zu. Die IonQ-Aktie legte bis auf 61,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.061.626 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 37,11 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,16 USD ab. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 335,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

IonQ veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 20,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,38 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. IonQ dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je Aktie ausweisen dürften.

