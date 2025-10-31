IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag stärker

IonQ im Blick

Die Aktie von IonQ zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 61,96 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 61,96 USD zu. Bei 62,96 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 595.614 IonQ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,64 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 36,60 Prozent Luft nach oben. Bei 14,16 USD fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,69 Mio. USD im Vergleich zu 11,38 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2026 wird IonQ schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,770 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an

D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs

D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung