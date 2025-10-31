IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend mit Kursplus

IonQ im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 62,15 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 62,15 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 62,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,11 USD. Bisher wurden heute 1.370.070 IonQ-Aktien gehandelt.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 36,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 14,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 77,22 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 06.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 81,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,69 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,38 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IonQ wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IonQ möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

