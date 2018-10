Apple löst Problem: Ein Gate weniger bei den neuen iPhones

Schon kurz nach dem Marktstart der neuen iPhones wurde eines klar: Die neuen Geräte aus dem Hause Apple waren wohl noch nicht zu 100 Prozent ausgereift, es gab Kinderkrankheiten . So wurde beispielsweise der Akku der Geräte nicht richtig aufgeladen, während sich das iPhone im Ruhezustand befand ("Chargate").

Software-Update soll die Lösung bringen

Eigentlich sollte eine Aktualisierung des Betriebssystems der neuen iPhones erst später veröffentlicht werden. Denn iOS 12.1 befindet sich derzeit noch im Betatest, ist also noch nicht ausgereift. Aufgrund der vielen Nutzerbeschwerden via Twitter, Online-Foren und sonstigen Medien, machte sich der iKonzern jedoch an die Arbeit und erstellte ein Vorläufer-Update. iOS 12.0.1 soll die Schwierigkeiten beim Laden der neuen Geräte und auch zwischenzeitlich auftretende Probleme bei der WLAN-Verbindung ausmerzen.

Insgesamt 5 Bug-Fixes

Zusammengenommen soll die überarbeitete Betriebssystemversion fünf verschiedene Fehlerquellen korrigieren. Nicht nur, dass das Ladeproblem gelöst wird, auch die WLAN-Verbindung des iPhone XS dürfte nun problemlos funktionieren. Hinzu kommt eine Erleichterung für iPad-Nutzer. Hier gab es durch iOS 12 ebenfalls einen Aufschrei in der User-Community. Apple hatte mit der neuen Software-Version die Taste ".?123" auf der Tastatur an eine neue Stelle gerückt. Doch da sich Nutzer an die Position der Funktionsebene gewöhnt hatten, lief es darauf hinaus, dass User immer an die falsche Stelle klickten und somit die Tastatur umstellten. Bei iOS 12.0.1 wurde ".?123" jedoch wieder an seinen ursprünglichen Platz gesetzt.

Außerdem kamen Probleme in Videoanwendungen auf. In manchen Video-Apps wurden Untertitel teilweise nicht mehr angezeigt. Auch dass manche iPhones und iPads bei bestimmten Bedingungen keine Bluetooth-Verbindung mehr herstellen konnten, sollte nun der Vergangenheit angehören.

