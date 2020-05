€uro am Sonntag

Der neue Goldrausch: Die Gründe, die Kursziele, die Top-Investments

Gold ist begehrt und so teuer wie lange nicht. Wie es weitergeht, warum es unruhig werden kann, welche Investitionen sich lohnen.

Plötzlich online

Homeoffice ist jetzt Alltag. Von der technischen Aufrüstung profitiert die Chipindustrie.

Ohrfeige für VW

Der Bundesgerichtshof BGH macht Hoffnung auf höhere Entschädigungen im Dieselskandal.

Keine Kohle

Der größte Dividendenzahler an der Börse bricht mit einer 80 Jahren alten Tradition: Shell kürzt die Ausschüttung. Eine Zeitenwende.

Keine Sorge

Stephan Sturm führt den Gesundheitskonzern Fresenius überraschend stabil durch die Krise. Warum Anleger die Aktie wieder ins Visier nehmen.

Weniger für Aktionäre

Ausschüttungen fallen flach oder werden gekürzt: Wie die großen Dividendenfonds reagieren.

Papiere mit Schwächen

Mehrere neue Zertifikate setzen auf den Trend zum Homeoffice.

Wissen, was zählt

Warum das Thema Wirtschaft an den Schulen oft zu kurz kommt. Und was eigentlich dagegen unternommen werden müsste.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



