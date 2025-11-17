DAX23.554 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.794 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Montagnachmittag fester

17.11.25 16:08 Uhr
JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JinkoSolar. Zuletzt ging es für das JinkoSolar-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 28,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JinkoSolar
26,25 EUR 2,25 EUR 9,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 28,02 USD zu. Bei 28,30 USD erreichte die JinkoSolar-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.959 JinkoSolar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 29,98 USD erreichte der Titel am 11.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,00 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.04.2025 auf bis zu 13,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,11 Prozent würde die JinkoSolar-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,48 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JinkoSolar am 29.04.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JinkoSolar ein EPS von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,36 Prozent auf 1,90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,42 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 06.03.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -38,129 CNY je JinkoSolar-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

