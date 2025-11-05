Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 187,21 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 187,21 USD nach oben. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 187,82 USD aus. Mit einem Wert von 186,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 137.499 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 3,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Johnson Johnson-Aktie 33,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 14.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,99 Mrd. USD im Vergleich zu 22,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,87 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.

