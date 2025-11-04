Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagnachmittag im Minus

Blick auf Johnson Johnson-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 186,02 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 186,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 185,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,96 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.941 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,47 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,54 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 24,37 Prozent Luft nach unten.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,19 USD belaufen.

Am 14.10.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,99 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

