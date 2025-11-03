Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag behauptet

So bewegt sich Johnson Johnson

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 188,76 USD zeigte sich die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 188,76 USD bewegte sich die Johnson Johnson-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 189,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 187,91 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.181 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 194,47 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 140,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,47 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,19 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,87 USD fest.

