Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 188,20 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 188,20 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 186,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 222.264 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 194,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). 3,33 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,25 Prozent.

Nach 4,91 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,19 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD gegenüber 1,11 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 23,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen. Am 26.01.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,87 USD in den Büchern stehen haben wird.

