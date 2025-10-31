Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend kaum verändert

Johnson Johnson im Fokus

Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Johnson Johnson-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 188,90 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 188,90 USD. Bei 189,03 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 186,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,46 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 483.155 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,47 USD) erklomm das Papier am 21.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 140,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 25,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2024 mit 4,91 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 USD je Aktie ausschütten.

Am 14.10.2025 lud Johnson Johnson zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 2,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Johnson Johnson die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,87 USD je Aktie belaufen.

