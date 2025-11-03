Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend verlustreich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 186,91 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 186,91 USD. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 186,09 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 389.182 Stück.

Am 21.10.2025 markierte das Papier bei 194,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 3,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 24,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2024 mit 4,91 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,19 USD je Aktie ausschütten.

Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,12 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,77 Prozent auf 23,99 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 21.01.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 26.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,87 USD im Jahr 2025 aus.

