Blick auf Johnson Johnson-Kurs

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagabend höher

04.11.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Dienstagabend höher

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
163,04 EUR 0,88 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Johnson Johnson konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 187,26 USD. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,82 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,96 USD. Zuletzt wechselten 383.679 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Mit einem Kursverlust von 24,87 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht. Johnson Johnson dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,87 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr verdient

