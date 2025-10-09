Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson legt am Abend zu
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 190,52 USD zu.
Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 190,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 192,10 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 190,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 407.255 Johnson Johnson-Aktien.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 192,10 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 35,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,45 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,85 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Johnson & Johnson
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
