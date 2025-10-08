DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.023 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
Johnson Johnson im Blick

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson zeigt sich am Mittwochabend fester

08.10.25 20:24 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson zeigt sich am Mittwochabend fester

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 189,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
163,64 EUR 1,62 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 189,42 USD. Die Johnson Johnson-Aktie legte bis auf 189,60 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,50 USD. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 450.265 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 0,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 34,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,19 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 4,91 USD je Wertpapier.

Johnson Johnson veröffentlichte am 16.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,45 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,85 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

