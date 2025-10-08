DAX24.610 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1634 -0,2%Öl66,15 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Johnson Johnson zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Johnson Johnson-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 188,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
162,20 EUR 0,18 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Johnson Johnson-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 188,99 USD. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 189,50 USD an. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 188,63 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,50 USD. Zuletzt wurden via New York 217.784 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,89 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 0,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,68 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,91 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,19 USD belaufen.

Johnson Johnson ließ sich am 16.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 20.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2025 10,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

