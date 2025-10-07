Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Abend in Rot

Johnson Johnson im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 187,61 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 187,61 USD ab. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,00 USD nach. Bei 185,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 518.377 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 189,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,68 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,07 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Am 16.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,85 USD fest.

