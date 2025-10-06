DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.963 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Darum zeigt sich der Euro tiefer - Yen stark unter Druck
Kurs der Johnson Johnson

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson büßt am Abend ein

06.10.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson büßt am Abend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 187,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
160,70 EUR -0,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 187,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 187,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 188,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 478.201 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,89 USD erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,09 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 25,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,07 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 16.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie eingenommen. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Nachrichten zu Johnson & Johnson

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

