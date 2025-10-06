Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson büßt am Abend ein

Kurs der Johnson Johnson

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 187,84 USD.

Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 187,84 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 187,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 188,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 478.201 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,89 USD erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,09 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 25,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,07 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 16.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,93 USD je Aktie eingenommen. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,86 USD je Aktie belaufen.

