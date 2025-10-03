Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 189,26 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 189,26 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 189,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 581.399 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,68 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,07 USD aus.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Johnson Johnson die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

