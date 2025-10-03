DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.789 -0,2%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,47 +0,2%Gold3.888 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe Eurokurs zum Dollar kaum bewegt - die Gründe
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

03.10.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 189,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
161,10 EUR 2,70 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 189,26 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 189,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 187,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 581.399 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 189,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 140,68 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,07 USD aus.

Am 16.07.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,45 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Johnson Johnson am 14.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Johnson Johnson die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Johnson Johnson-Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Johnson Johnson präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen