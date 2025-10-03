Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Johnson Johnson

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 187,30 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 187,30 USD. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 187,94 USD. Mit einem Wert von 187,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 226.367 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,94 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 0,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (140,68 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 24,89 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,07 USD aus.

Am 16.07.2025 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 20.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,86 USD in den Büchern stehen haben wird.

