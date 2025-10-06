Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag gefragt

So bewegt sich Johnson Johnson

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Zuletzt ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 189,72 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 189,72 USD. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 189,72 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 188,00 USD. Bisher wurden heute 230.284 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,55 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Mit Abgaben von 25,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,07 USD ausgeschüttet werden.

Johnson Johnson gewährte am 16.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 22,45 Mrd. USD umgesetzt.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Johnson Johnson die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,86 USD je Aktie belaufen.

